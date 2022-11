Noël by Light – Inauguration: Lancement des illuminations de Noël place Saint-Aubin 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Noël by Light – Inauguration: Lancement des illuminations de Noël
Samedi 3 décembre, 18h00
place Saint-Aubin 44350 Guerande

Le traditionnel lancement des illuminations du sapin géant et de Noël by light se fera, en présence du Maire et de l'équipe municipale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T18:00:00+01:00

2022-12-04T04:00:00+01:00

