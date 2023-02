Découverte des métiers de fileur de verre et de potier-céramiste place Saint Anne Bricquebec Catégories d’Évènement: Bricquebec

Manche

Découverte des métiers de fileur de verre et de potier-céramiste place Saint Anne, 27 mars 2023, Bricquebec. Découverte des métiers de fileur de verre et de potier-céramiste 27 mars – 2 avril place Saint Anne Filage du verre au chalumeau place Saint Anne 50260 Bricquebec Bricquebec 50260 Manche Normandie La ville de Bricquebec, labelisée “Petite Cité de Caractère”, se signale au visiteur par son imposant château-fort médiéval, jadis siège de l’une des plus puissantes baronnies du Cotentin. C’est ici que Philippe CADO, fileur de verre, a décidé d’installer son atelier en novembre 2022. Lors des JEMA, il vous fera découvrir son métier et vous expliquera quels outils et techniques il utilise. Chalumeau, type de verre (murano), four pour la cuisson de la perle, premiers gestes pour la réalisation d’une simple perle ronde puis d’une perle avec des motifs (implosion), il vous dira tout… Durant toute cette période, il sera accompagnée de Lydie CHOUTEAU, potière-céramiste, qui elle aussi procédera à des démonstrations et proposera aux plus téméraires de s’essayer au tournage. Venez à la rencontre de ces artisans d’art passionnés et passionnants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 @PhilduVerre @cotenterres

Détails Catégories d’Évènement: Bricquebec, Manche Autres Lieu place Saint Anne Adresse 50260 Bricquebec Ville Bricquebec lieuville place Saint Anne Bricquebec Departement Manche

place Saint Anne Bricquebec Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bricquebec/

Découverte des métiers de fileur de verre et de potier-céramiste place Saint Anne 2023-03-27 was last modified: by Découverte des métiers de fileur de verre et de potier-céramiste place Saint Anne place Saint Anne 27 mars 2023 Bricquebec place Saint Anne Bricquebec

Bricquebec Manche