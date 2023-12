MONTEES AU CLOCHER Place Sadi Carnot La Ferté-Bernard, 15 décembre 2023, La Ferté-Bernard.

La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2023-12-15

fin : 2023-12-15

L’Office de Tourisme vous propose des montées au clocher à la bougie. L’occasion de découvrir la ville de La Ferté-Bernard de nuit et en prenant de la hauteur. 2 montées : 17h30 et 18h15.

Après avoir escalader les 164 marches qui mènent en haut du clocher vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur « La Venise de l’Ouest » et ses environs, le tout à la simple lueur de la bougie.

Visite possible dès l’âge de 8 ans. Limité à 9 personnes, prévoir de bonnes chaussures et vêtements chauds. RESERVATION OBLIGATOIRE auprès de l’Office de Tourisme. GRATUIT dans le cadre de Noël magique.

Place Sadi Carnot

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire



