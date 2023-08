Les Ailes, théâtre ambulant Place Royale Sauveterre-de-Béarn, 9 décembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Les ailes raconte le parcours de sept femmes qui habitent ou travaillent dans la même rue. Elles ont chacune leur questionnement, leur

humour, leurs grandes idées et leurs peurs. Elles posent un regard sur leur vie dans ce quartier et se racontent au gré de leurs allers-retours entre chez elles, le pas de la porte, le balcon et le trottoir. Elles ont en commun leur quartier mais aussi un événement qui bouscule

leur quotidien. Une voisine, Marlène, a décidé de disparaître volontairement. Volatilisée. Cette expérience les questionne profondément. Elles livreront chacune à leur façon une prise de conscience. Un basculement. Entre théâtre et fiction sonore, cette future création souhaite questionner les liens entre les habitantes d’une même rue, leur intimité et leurs envies de départ ou d’enracinement..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place Royale

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Les ailes tells the story of seven women who live or work in the same street. They each have their own questions, humour, big ideas and fears. They look at their lives in this neighbourhood and tell their stories as they move back and forth between their homes, the doorstep, the balcony and the pavement. What they have in common is their neighbourhood, but also an event that shakes up

their daily lives. A neighbour, Marlène, has decided to disappear on purpose. Volatilised. It’s an experience that questions them deeply. Each of them, in their own way, reveals a new awareness. A turning point. Somewhere between theatre and sound fiction, this future creation will explore the links between the residents of the same street, their intimacy and their desire to leave or put down roots.

Wings cuenta la historia de siete mujeres que viven o trabajan en la misma calle. Cada una tiene sus propias preguntas, su humor, sus grandes ideas y sus miedos. Recorren sus vidas en este barrio y cuentan sus historias mientras van y vienen entre sus casas, la puerta de casa, el balcón y la acera. Lo que tienen en común es su barrio, pero también un acontecimiento que sacude su vida cotidiana. Una vecina, Marlène, ha decidido desaparecer a propósito. Se ha volatilizado. Es una experiencia que les cuestiona profundamente. Cada uno, a su manera, revela una nueva conciencia. Un punto de inflexión. A medio camino entre el teatro y la ficción sonora, esta futura creación explorará los vínculos entre los vecinos de una misma calle, su intimidad y su deseo de irse o echar raíces.

Les ailes erzählt die Geschichte von sieben Frauen, die in derselben Straße wohnen oder arbeiten. Jede von ihnen hat ihre Fragen, ihren

humor, ihre großen Ideen und ihre Ängste. Sie werfen einen Blick auf ihr Leben in diesem Viertel und erzählen von sich selbst, während sie zwischen ihrem Zuhause, der Türschwelle, dem Balkon und dem Bürgersteig hin- und herpendeln. Sie haben ihr Viertel gemeinsam, aber auch ein Ereignis, das sie aus der Bahn wirft

ihren Alltag. Eine Nachbarin, Marlène, hat beschlossen, freiwillig zu verschwinden. Sie wurde gestohlen. Dieses Erlebnis stellt sie zutiefst in Frage. Jede von ihnen erzählt auf ihre Weise von einer Bewusstwerdung. Ein Umkippen. Diese zukünftige Kreation, die zwischen Theater und Klangfiktion angesiedelt ist, möchte die Verbindungen zwischen den Bewohnerinnen einer Straße, ihre Intimität und ihre Wünsche nach Aufbruch oder Verwurzelung hinterfragen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Béarn des Gaves