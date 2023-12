Noël à Pau 2023 – Balade en petit train Place Royale Pau, 3 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Afin d’aller à la rencontre du plus grand nombre, en plus de sa présence dans sa maison sur la place Royale, le Père Noël se promènera dans les rues de la ville à bord de son train..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 19:00:00. EUR.

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To reach out to as many people as possible, in addition to his presence in his house on Place Royale, Santa Claus will be taking to the streets of the town on board his train.

Para llegar al mayor número posible de personas, además de su presencia en su casa de la Place Royale, Papá Noel recorrerá las calles de la ciudad a bordo de su tren.

Um möglichst vielen Menschen zu begegnen, wird der Weihnachtsmann nicht nur in seinem Haus auf dem Place Royale anwesend sein, sondern auch mit seinem Zug durch die Straßen der Stadt fahren.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Pau