Noël à Pau 2023 – La maison du Père Noël Place Royale Pau, 4 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le Père Noël reçoit les plus jeunes enfants dans sa maison de 15h à 19h, les samedi 16, dimanche 17, mercredi 20, vendredi 22 décembre et le samedi 23 ; dimanche 24 décembre de 14h à 17h..

2023-12-08 fin : 2024-01-07 . EUR.

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Santa Claus welcomes young children to his home from 3pm to 7pm on Saturday December 16, Sunday December 17, Wednesday December 20, Friday December 22 and Saturday December 23 and Sunday December 24 from 2pm to 5pm.

Papá Noel recibirá a los más pequeños en su casa de 15.00 a 19.00 horas el sábado 16, el domingo 17, el miércoles 20, el viernes 22 de diciembre y el sábado 23 y el domingo 24 de diciembre de 14.00 a 17.00 horas.

Der Weihnachtsmann empfängt die jüngsten Kinder in seinem Haus von 15:00 bis 19:00 Uhr, am Samstag, den 16., Sonntag, den 17., Mittwoch, den 20., Freitag, den 22. Dezember und am Samstag, den 23.; Sonntag, den 24. Dezember von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Pau