Noël à Pau 2023 – Le Village de Noël Place Royale Pau, 4 décembre 2023, Pau.

Une ville miniature, une ville à leur taille, tous les enfants en rêvent ! Cette année encore, dans le village de Noël, ils pourront retrouver de nombreux bâtiments emblématiques recréés à échelle réduite par les équipes techniques de la Ville de Pau.

Pour un effet 3D, les installations seront positionnées sur différents niveaux permettant ainsi une plus grande immersion.

Le village est composé de 2 immeubles, dont 1 avec une grue, la Mairie, le Château de Pau, la Gare, 1 église, 2 villas, la Grande roue, 1 moulin, 2 usines, 1 école, la Poste, l’aéroport.

Le village est également habité par des poneys, des ânes, des moutons, des chèvres naines, des chèvres des Pyrénées et des poules..

2023-12-08 fin : 2024-01-07 . EUR.

A miniature city, a city in their own size – that’s every child’s dream! Once again this year, in the Christmas village, they’ll find a number of emblematic buildings recreated on a reduced scale by Pau’s technical teams.

For a 3D effect, the installations will be positioned on different levels, for greater immersion.

The village is made up of 2 buildings, including 1 with a crane, the town hall, the Château de Pau, the train station, 1 church, 2 villas, the Ferris wheel, 1 mill, 2 factories, 1 school, the post office and the airport.

The village is also home to ponies, donkeys, sheep, dwarf goats, Pyrenean goats and chickens.

Todos los niños sueñan con una ciudad en miniatura, ¡una ciudad de su tamaño! Un año más, en el Pueblo de Navidad, podrán encontrar una serie de edificios emblemáticos recreados a escala reducida por los equipos técnicos de la Ciudad de Pau.

Para crear un efecto 3D, las instalaciones estarán situadas en diferentes niveles para una mayor inmersión.

El pueblo está formado por 2 edificios, 1 de ellos con grúa, el Ayuntamiento, el Castillo de Pau, la estación de ferrocarril, 1 iglesia, 2 villas, la noria, 1 molino, 2 fábricas, 1 escuela, Correos y el aeropuerto.

El pueblo también alberga ponis, burros, ovejas, cabras en miniatura, cabras pirenaicas y gallinas.

Eine Miniaturstadt, eine Stadt in ihrer Größe – davon träumen alle Kinder! Auch in diesem Jahr können sie im Weihnachtsdorf zahlreiche symbolträchtige Gebäude finden, die von den technischen Teams der Stadt Pau in verkleinertem Maßstab nachgebildet wurden.

Um einen 3D-Effekt zu erzielen, werden die Installationen auf verschiedenen Ebenen positioniert und ermöglichen so ein noch intensiveres Eintauchen in das Geschehen.

Das Dorf besteht aus 2 Gebäuden, davon 1 mit einem Kran, dem Rathaus, dem Schloss von Pau, dem Bahnhof, 1 Kirche, 2 Villen, dem Riesenrad, 1 Mühle, 2 Fabriken, 1 Schule, der Post und dem Flughafen.

Das Dorf wird außerdem von Ponys, Eseln, Schafen, Zwergziegen, Pyrenäenziegen und Hühnern bewohnt.

