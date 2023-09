« Septembre en folie » Place Royale Pau, 9 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pau est une ville très chargée en évènementiel encore pour ce mois de septembre ! Entrée les Journées Européennes du patrimoine, les mystères de la Cité à Lescar, des journées sportives…. il y en aura pour tous les goûts !.

2023-09-09 fin : 2023-09-29 . .

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pau is a city full of events again this September! Enter the European Heritage Days, the mysteries of the Cité in Lescar, sports days…. there’s something for everyone!

Pau vuelve a tener un programa repleto de actos este mes de septiembre Desde las Jornadas Europeas del Patrimonio hasta los misterios de la Cité en Lescar, pasando por las jornadas deportivas …., ¡hay para todos los gustos!

Pau ist eine Stadt, die auch in diesem September mit Veranstaltungen vollgepackt ist! Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, wie die Europäischen Tage des Kulturerbes, die Mysterien der Cité in Lescar und die Sporttage…. für jeden Geschmack etwas!

