Les rendez-vous des patrimoines Septembre à Décembre Place Royale Pau, 1 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Evénements, rencontres, conférences, visites et balades urbaines de Septembre à Décembre 2023.

2023-09-01 fin : 2023-12-31 . .

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Events, meetings, conferences, tours and urban walks from September to December 2023

Actos, reuniones, conferencias, visitas y paseos urbanos de septiembre a diciembre de 2023

Veranstaltungen, Treffen, Konferenzen, Besichtigungen und Stadtspaziergänge von September bis Dezember 2023

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Pau