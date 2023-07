Festival des arts de rue: « Un air de vacances »- Le Valpiniste / Cie Mr Bû Place Royale Pau, 14 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Gesticulation à fleur de cirque

Au commencement, des racines Jurassiennes, une impétuosité́ fougueuse et parfois écervelée qui débouche sur une discipline atypique, le Valpinisme. Un conte philoso-cirque guide nos pas sur le sentier de la dent des anciens jusqu’au sommet du Mont Jura et bien plus haut encore. Ce dernier envol vers une autre vie, nous libérera-t-il de nos peurs ?.

2023-08-14

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Circus-style gesticulation

In the beginning, roots in the Jurassic region, an impetuosity? fiery and sometimes foolhardy? that leads to an atypical discipline, Valpinism. A philosophical circus tale guides our steps along the trail of the « dent des anciens » to the summit of Mont Jura and beyond. Will this final flight into another life free us from our fears?

La gesticulación en el apogeo del circo

Todo comenzó con raíces en la región jurásica, y una impetuosidad a la vez fogosa y a veces temeraria, que desembocó en la insólita disciplina del valpinismo. Un cuento de circo filosófico guía nuestros pasos por la senda del « dent des anciens » hasta la cima del Monte Jura y más allá. ¿Nos liberará de nuestros miedos este último vuelo hacia otra vida?

Gestikulieren im Zirkus

Am Anfang standen die jurassischen Wurzeln, ein ungestümer und manchmal hirnloser Übermut, der in eine atypische Disziplin mündete: den Valpinismus. Ein philosophisch-zirkusartiges Märchen führt unsere Schritte auf dem Pfad des Zahns der Alten bis zum Gipfel des Mont Jura und noch viel höher. Wird uns dieser letzte Flug in ein anderes Leben von unseren Ängsten befreien?

