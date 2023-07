Festival des arts de rue: « Un air de vacances »- Gagarine Is Not Dead / Cie En corps en l’air – Les Sanglés Place Royale Pau, 13 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Un équipage de cosmonautes peu commun se prépare à écrire une nouvelle page de la conquête spatiale. Célébrons les pionniers, les bricolages audacieux et embarquons à bord de leur vaisseau low tech !

Destination… les étoiles ! Une épopée vertigineuse où quatre aventuriers incarnent bon nombre de folies humaines….

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An unusual crew of cosmonauts is preparing to write a new page in the conquest of space. Let’s celebrate the pioneers and their daring DIY projects, and come aboard their low-tech spaceship!

Destination… the stars! A dizzying epic in which four adventurers embody a number of human follies…

Una inusual tripulación de cosmonautas se dispone a escribir una nueva página en la conquista del espacio. Celebremos a los pioneros y sus audaces proyectos de bricolaje, y subamos a bordo de su nave espacial de baja tecnología

Destino… ¡las estrellas! Una epopeya vertiginosa en la que cuatro aventureros encarnan una serie de locuras humanas…

Eine ungewöhnliche Mannschaft von Kosmonauten bereitet sich darauf vor, ein neues Kapitel in der Geschichte der Raumfahrt aufzuschlagen. Feiern Sie die Pioniere, die kühnen Basteleien und gehen Sie an Bord ihres Low-Tech-Raumschiffs!

Destination … die Sterne! Ein schwindelerregendes Epos, in dem vier Abenteurer viele der menschlichen Verrücktheiten verkörpern…

