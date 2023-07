Festival des arts de rue: « Un air de vacances »- The Funky groove session / Cie Progénitur Place Royale Pau, 12 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pat’Mouille & ses Mouillettes vous présentent leur show musical à faire trembler les guiboles et vriller les rotules,

tout sauf… cette irrésistible envie de faire monter le groove au plus profond de vos âmes. Alors bougez, swinguez,

twistez, faites c’qui vous plaît… avec vos pieds ! A retrouver dans un second show « so 60’s » le lendemain à 20h30.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 22:30:00. .

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pat?Mouille & ses Mouillettes present a musical show that will shake your legs and twist your kneecaps,

everything but? the irresistible urge to get the groove going deep down inside. So move, swing,

twist, do what you like? with your feet! To be found in a second « so 60?s » show the following day at 8:30 p.m

Pat?Mouille & ses Mouillettes presentan un espectáculo musical que te sacudirá las piernas y te retorcerá las rótulas,

todo menos… la irresistible necesidad de sentir el groove en lo más profundo de tu ser. Así que muévete, balancéate,

¡haz lo que quieras con los pies! Acompáñenos en un segundo espectáculo « tan 60 » al día siguiente a las 20.30 h

Pat?Mouille & seine Mouillettes präsentieren Ihnen eine musikalische Show, die Ihre Glieder zittern und Ihre Kniescheiben schütteln lässt,

alles, bis auf die unwiderstehliche Lust, den Groove bis in die tiefsten Tiefen eurer Seelen zu treiben. Also bewegen Sie sich, schwingen Sie,

twisten Sie, machen Sie mit Ihren Füßen, was Ihnen gefällt! Eine zweite Show « so 60?s » am nächsten Tag um 20:30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Pau