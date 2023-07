Festival des arts de rue: « Un air de vacances »- L’Ethno machine / Cie Nomad Nomad Place Royale Pau, 12 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Déambulation musicale sur machine L’Ethno machine, c’est un engin fantastique, gigantesque, onirique, mélangeant l’univers des temps modernes, des mines de fer, à la délicatesse de la dentelle et du rétro-chic des abat-jours de Mamie.

La belle demoiselle fait tourner toutes les têtes et chavirer les cœurs en pulsant des sonorités du monde entier. Juchés sur son dos, un batteur, une saxophoniste et une joueuse de didjeridoo invoquent son âme depuis les entrailles de la Terre et les confins de l’Univers.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . .

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Ethno Machine is a fantastic, gigantic, dreamlike contraption that blends the modern-day world of iron ore mining with the delicate lace and retro-chic of Mamie’s lampshades.

The beautiful young lady turns heads and turns hearts upside down, pulsing with sounds from all over the world. Perched on her back, a drummer, a saxophonist and a didjeridoo player summon her soul from the bowels of the Earth and the farthest reaches of the Universe

La Ethno Machine es un artilugio fantástico, gigantesco y onírico que mezcla el mundo moderno de la minería del hierro con el delicado encaje y el retro-chic de las pantallas de Mamie.

La bella joven hace girar cabezas y corazones al palpitar con sonidos de todo el mundo. Encaramados a su espalda, un batería, un saxofonista y un didjeridoo convocan su alma desde las entrañas de la Tierra y los confines del Universo

Musikalischer Spaziergang auf einer Maschine Die Ethno-Maschine ist ein fantastisches, gigantisches, traumhaftes Gerät, das die Welt der modernen Zeiten, der Eisenminen, mit der Zartheit der Spitze und dem Retro-Chic von Omas Lampenschirmen vermischt.

Die schöne Dame verdreht alle Köpfe und Herzen, indem sie Klänge aus der ganzen Welt pulsieren lässt. Auf ihrem Rücken sitzen ein Schlagzeuger, eine Saxophonistin und eine Didjeridoo-Spielerin, die ihre Seele aus dem Inneren der Erde und den Weiten des Universums beschwören

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Pau