Avis aux curieux ! Les coulisses de l’usine des tramways Place Royale Pau, 22 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Cette ancienne usine de production d’électricité conserve des trésors insoupçonnés… De la friche industrielle aux collections de livres rares, venez visiter les réserves étonnantes, d’ordinaire inaccessibles au public, de la Bibliothèque patrimoniale.

RDV à la statue d’Henri IV, place Royale.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Place Royale Statue d’Henri IV

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This former electricity production plant preserves unsuspected treasures… From the industrial wasteland to the collections of rare books, come and visit the surprising reserves, usually inaccessible to the public, of the Heritage Library.

Meeting point at the statue of Henri IV, place Royale.

RESERVATION REQUIRED – LIMITED NUMBER OF PLACES

Esta antigua planta de producción de electricidad contiene tesoros insospechados? Desde terrenos industriales baldíos hasta colecciones de libros raros, venga a visitar las asombrosas reservas de la Biblioteca del Patrimonio, normalmente inaccesibles al público.

Encuentro en la estatua de Henri IV, place Royale.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR – PLAZAS LIMITADAS

In diesem ehemaligen Elektrizitätswerk werden ungeahnte Schätze aufbewahrt? Von Industriebrachen bis hin zu seltenen Büchersammlungen: Besuchen Sie die erstaunlichen, für die Öffentlichkeit normalerweise unzugänglichen Lagerräume der Bibliothek des Kulturerbes.

Treffpunkt: Statue von Henri IV, Place Royale.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH – BEGRENZTE ANZAHL AN PLÄTZEN

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Pau