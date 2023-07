En forme à Pau junior Place Royale Pau, 3 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

En Forme à Pau junior permet aux enfants de 10 à 17 ans de découvrir une cinquantaine d’activités éducatives, sportives, culturelles et artistiques en tenant compte des centres d’intérêt variés des jeunes. Ce dispositif permet de les sensibiliser à l’importance de la pratique d’activités physiques pour la santé. Les activités encadrées par des associations agréées ont lieu à Pau ou dans la région, sous forme de mini-séjours..

2023-07-03 fin : 2023-08-25

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



En Forme à Pau junior enables children aged 10 to 17 to discover some fifty educational, sporting, cultural and artistic activities, taking into account the varied interests of young people. The scheme also raises awareness of the importance of physical activity for good health. The activities, supervised by approved associations, take place in Pau or in the region, in the form of mini-stays.

En Forme à Pau junior ofrece a los niños de 10 a 17 años la posibilidad de descubrir unas cincuenta actividades educativas, deportivas, culturales y artísticas, teniendo en cuenta los variados intereses de los jóvenes. El programa también sensibiliza sobre la importancia de la actividad física para la salud. Las actividades, supervisadas por asociaciones autorizadas, tienen lugar en Pau o en la región, en forma de miniestancias.

En Forme à Pau junior bietet Kindern zwischen 10 und 17 Jahren die Möglichkeit, rund 50 Bildungs-, Sport-, Kultur- und Kunstangebote zu entdecken, die auf die unterschiedlichen Interessen der Jugendlichen zugeschnitten sind. Dadurch werden sie für die Bedeutung körperlicher Aktivitäten für die Gesundheit sensibilisiert. Die von anerkannten Vereinen geleiteten Aktivitäten finden in Pau oder in der Region in Form von Mini-Unterkünften statt.

