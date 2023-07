Visite guidée L’Art Déco dans la ville Place Royale nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Visite guidée L’Art Déco dans la ville Place Royale nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Visite guidée L’Art Déco dans la ville Samedi 16 septembre, 11h00 Place Royale nantes sur inscription, gratuit Connaissez-vous les édifices emblématiques de Nantes de la période 1920-1930 ? L’Art Déco se caractérise par ses formes géométriques, ses motifs spiraux et floraux, ses fenétres Bow-Window…

Nantes Renaissance vous propose une déambulation dans la ville à la découverte de cette période architecturale.

Attention : cette année, l’immeuble de l’ancienne CGA, rue racine, ne sera pas accessible à la visite. Place Royale nantes Place Royale Nantes Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@nantesrenaissance.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240482387 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

