Nantes Concert Choral de l’Ensemble Jean-Baptiste DAVIAIS Place Royale Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Concert Choral de l’Ensemble Jean-Baptiste DAVIAIS Dimanche 17 septembre, 10h00 Place Royale Concert choral de l’Ensemble Jean-Baptiste Daviais Ensemble d’une quarantaine de choristes, qui interprètera des chants polyphoniques du XVème siècle à l’époque contemporaine « a cappella » , sous la direction musicale de Stéphane OSTER.

https://ens-jbd.net Place Royale 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://ens-jbd.net »}] Conçue en 1786 par l’architecte Mathurin Crucy, elle a été aménagée après la destruction des remparts médiévaux en 1790. Sa fontains majestueuse de granit bleu et bronze représente la Loire (sous la forme d’Amphitrite, fille de Neptune) et ses affluents, surmontée de la ville de Nantes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

