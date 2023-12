« Kaolin Emoi » peinture sur porcelaine Place Royale Lescar, 16 janvier 2024 07:00, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Kaolin Emoi est une association de Peinture sur Porcelaine qui a été créée en 2O15. Composée de 13 adhérentes et une animatrice, elle est hébergée dans les locaux du Centre Animation et Rencontres de LESCAR. Elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent aborder cette activité dans la convivialité, avec ses techniques modernes et traditionnelles. Pour agrémenter cette exposition, nous ferons remplir un bulletin à chaque visiteur et un tirage au sort sera procédé au terme de cet évènement. Les membres de l’atelier ont peint deux pieds de lampe qui

seront attribués aux heureux gagnants. Cette présentation permettra peut-être à certains de nous rejoindre.

Les adhérentes et l’animatrice tiendront tous les jours une permanence à la salle MIKA du : mardi 16 au samedi 27 janvier de : 10 heures à midi et de 15 heures à 17 heures..

2024-01-16 fin : 2024-01-27 . EUR.

Place Royale Salle Mika Ilharreguy

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Kaolin Emoi is a porcelain painting association founded in 2O15. Comprising 13 members and a coordinator, it is housed at the Centre Animation et Rencontres in LESCAR. It is open to all those who wish to take up this activity in a friendly atmosphere, with its modern and traditional techniques. To enhance the exhibition, each visitor will be asked to fill in a ballot, and a draw will be held at the end of the event. Members of the workshop have painted two lampstands which

will be awarded to the lucky winners. Perhaps this presentation will enable some of you to join us.

The members and the workshop leader will be on hand every day at the MIKA room from: Tuesday January 16 to Saturday January 27 from : 10 a.m. to noon and 3 p.m. to 5 p.m.

Kaolin Emoi es una asociación de pintura en porcelana fundada en 2015. Compuesta por 13 miembros y un coordinador, tiene su sede en el Centre Animation et Rencontres de Lescar. Está abierta a todos aquellos que deseen practicar esta actividad en un ambiente agradable, utilizando técnicas modernas y tradicionales. Para realzar la exposición, se pedirá a cada visitante que rellene un formulario y se realizará un sorteo al final del acto. Los miembros del taller han pintado dos bases de lámpara que se entregarán a los afortunados ganadores

se entregarán a los afortunados ganadores. Esta presentación permitirá quizás que algunas personas se unan a nosotros.

Los miembros y el responsable del taller estarán presentes todos los días en la sala MIKA, del martes 16 al sábado 27 de enero, de : de 10h a 12h y de 15h a 17h.

Kaolin Emoi ist ein Verein für Porzellanmalerei, der im Jahr 2015 gegründet wurde. Der Verein besteht aus 13 Mitgliedern und einer Betreuerin und ist in den Räumlichkeiten des Centre Animation et Rencontres in LESCAR untergebracht. Sie ist offen für alle, die diese Aktivität mit ihren modernen und traditionellen Techniken in geselliger Runde angehen möchten. Um diese Ausstellung zu bereichern, werden wir jeden Besucher ein Formular ausfüllen lassen, und am Ende der Veranstaltung wird eine Verlosung durchgeführt. Die Mitglieder des Ateliers haben zwei Lampenfüße bemalt, die

den glücklichen Gewinnern zugeteilt werden. Diese Präsentation wird vielleicht dazu führen, dass sich einige von ihnen uns anschließen.

Die Mitglieder und die Betreuerin halten täglich eine Sprechstunde im MIKA-Saal ab: Dienstag, den 16. bis Samstag, den 27. Januar von : 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Pau