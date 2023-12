Noël dans la cité Place Royale Lescar, 4 décembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Durant les deux semaines de vacances, la ville de Lescar vous invite à participer à de très nombreuses animations municipales gratuites. Un pôle festif est installé autour de la Cathédrale et propose chaque jour: contes, patinoire, repas ou apéritifs, concerts, ateliers d’art plastique, fête foraine, balade en triporteur, théâtre, concerts, marché et gourmandises, jeux et danse !

Vous pouvez récupérer le programme à l’office de tourisme ou sur le site de la ville.

En cas de pluie ou d’événement défavorable, la programmation peut être amenée à évoluer (report de date, modification de l’heure des animations, etc.). N’hésitez pas à consulter les informations de dernière minute sur le site Internet Lescar.fr ou la page Facebook ..

2023-12-15 fin : 2023-12-30 . EUR.

Place Royale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During the two-week vacation period, the town of Lescar invites you to take part in a wide range of free municipal events. A festive hub has been set up around the Cathedral, offering storytelling, ice skating, meals or aperitifs, concerts, art workshops, funfair, scooter rides, theater, concerts, market and delicacies, games and dancing!

You can pick up the program at the tourist office or on the town’s website.

In the event of rain or unfavorable weather, the program may be subject to change (postponement of dates, modification of event times, etc.). Don’t hesitate to check the Lescar.fr website or Facebook page for up-to-the-minute information.

Durante las dos semanas de vacaciones, la ciudad de Lescar le invita a participar en un amplio abanico de actos municipales gratuitos. Alrededor de la Catedral se ha instalado un centro festivo que ofrece cuentacuentos, pista de patinaje, comidas o aperitivos, conciertos, talleres artísticos, parque de atracciones, paseo en patinete, teatro, conciertos, mercado y delicias, juegos y baile

Puede recoger el programa en la Oficina de Turismo o en la página web de la ciudad.

En caso de lluvia o condiciones meteorológicas adversas, el programa puede sufrir modificaciones (aplazamiento de la fecha, cambio de hora de los actos, etc.). No dude en consultar la información actualizada en el sitio web Lescar.fr o en la página de Facebook.

Während der zweiwöchigen Ferien lädt die Stadt Lescar Sie ein, an zahlreichen kostenlosen städtischen Veranstaltungen teilzunehmen. Rund um die Kathedrale werden täglich Märchen, Eislaufbahnen, Mahlzeiten oder Aperitifs, Konzerte, Kunstateliers, Jahrmärkte, Fahrten mit dem Dreirad, Theater, Konzerte, Märkte und Leckereien, Spiele und Tanz angeboten

Sie können das Programm im Tourismusbüro oder auf der Website der Stadt abholen.

Bei Regen oder ungünstigen Ereignissen kann sich das Programm ändern (Verschiebung des Datums, Änderung der Uhrzeit der Animationen usw.). Zögern Sie nicht, die Last-Minute-Informationen auf der Website Lescar.fr oder der Facebook-Seite .

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Pau