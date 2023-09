Peintures: « L’objet réel » Place Royale Lescar, 1 octobre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

L’atelier de peinture » Lescar Accueil » expose:

L’artiste ne représente pas son sujet mais le présente comme objet réel.

Pour cela il utilise toutes sortes d’objets, timbre, journaux, métaux, bois Le collage devient un leurre. Picasso en fût le précurseur..

2023-10-01 fin : 2023-10-23 12:00:00. EUR.

Place Royale Salle Mika Ilharreguy

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lescar Accueil » painting workshop exhibits:

The artist does not represent his subject but presents it as a real object.

To do this, he uses all kinds of objects: stamps, newspapers, metal, wood… Collage becomes a decoy. Picasso was its precursor.

El taller de pintura « Lescar Accueil » expone:

El artista no representa su tema, sino que lo presenta como un objeto real.

Para ello, utiliza todo tipo de objetos, sellos, periódicos, metales, madera, etc. El collage se convierte en un señuelo. Picasso fue su precursor.

Das Malatelier » Lescar Accueil » stellt aus:

Der Künstler stellt sein Thema nicht dar, sondern präsentiert es als reales Objekt.

Er verwendet dazu alle möglichen Gegenstände, Briefmarken, Zeitungen, Metalle, Holz usw. Die Collage wird zu einer Täuschung. Picasso war der Vorläufer dieser Methode.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Pau