Les Mystères de la Cité: « 20 ème édition » Place Royale Lescar, 16 septembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Tout une week-end médiéval à Lescar, pour retracer l’histoire et la magie de cette cité !

– en journée: ateliers sur le thème du moyen-âge, joutes, jeux, restauration, librairie fantastique, marché médiéval, artisanat…

– en soirée: déambulation sur le thème médiéval fantastique. des scénettes de magie, jongleurs de feu, danse, théâtre….vont s’animer en continue toute la soirée autour de la Cathédrale éclairée..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Place Royale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A whole medieval weekend in Lescar, retracing the history and magic of this city!

– daytime: medieval-themed workshops, jousting, games, catering, fantasy bookshop, medieval market, crafts…

– evening: a medieval fantasy parade. magic shows, fire jugglers, dance and theater…. will be staged all evening around the illuminated Cathedral.

Todo un fin de semana medieval en Lescar, ¡recorriendo la historia y la magia de esta ciudad!

– durante el día: talleres sobre el tema de la Edad Media, justas, juegos, comida, librería de fantasía, mercado medieval, artesanía…

– por la noche: desfile de fantasía medieval. Espectáculos de magia, malabaristas con fuego, danza y teatro…. se sucederán durante toda la velada en torno a la catedral iluminada.

Ein ganzes mittelalterliches Wochenende in Lescar, um die Geschichte und den Zauber dieser Stadt nachzuvollziehen!

– tagsüber: Workshops zum Thema Mittelalter, Ritterspiele, Spiele, Essen und Trinken, Fantasy-Buchhandlung, mittelalterlicher Markt, Kunsthandwerk…

– am Abend: Umzug zum Thema mittelalterliche Fantasy. Zauberei, Feuerjongleure, Tanz, Theater….werden den ganzen Abend lang rund um die beleuchtete Kathedrale zu sehen sein.

