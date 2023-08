Les Mystères de la Cité: « 20 ème édition » Place Royale Lescar, 16 septembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

– Tout au long de la journée, ce sont à la fois des spectacles, des activités et des déambulations qui se succéderont.

– À la nuit tombée, les spectacles se joueront en continu sur trois scènes réparties

dans chacun des trois campements du village médiéval et la lumière reviendra sur les remparts avec un spectacle « sons et lumières » qui y sera projeté

– Damoiseaux et damoiselles auront l’embarras du choix pour ripailler dans les différentes auberges et tavernes. C’est également au coeur du village que se trouve le marché médiéval.

– Dans la cité toute la journée, musée romain ouvert, visites guidées médiévales

– au coeur du village médiéval, spectacles et ateliers pour les enfants

* (navettes gratuites pour faciliter les déplacements).

2023-09-16 fin : 2023-09-16 01:00:00. EUR.

Place Royale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– Throughout the day, shows, activities and strolls will follow one another.

– At nightfall, there will be continuous performances on three stages in each of the three

in each of the medieval village’s three encampments, and the light will return to the ramparts with a projected « sound and light » show

– Damsels and damsels alike will be spoilt for choice when it comes to feasting in the various inns and taverns. The medieval market is also located in the heart of the village.

– In the town all day long: open Roman museum, medieval guided tours

– in the heart of the medieval village, shows and workshops for children

* (free shuttles for easy travel)

– A lo largo del día se sucederán espectáculos, actividades y paseos.

– Al anochecer, habrá actuaciones continuas en tres escenarios de cada uno de los tres campamentos de la villa medieval

en cada uno de los tres campamentos de la villa medieval, y la luz volverá a las murallas con un espectáculo de luz y sonido proyectado sobre ellas

– Grandes y pequeños tendrán mucho donde elegir a la hora de darse un festín en las distintas posadas y tabernas. El mercado medieval también se encuentra en el corazón del pueblo.

– En la ciudad, durante todo el día, está abierto el Museo Romano y hay visitas medievales guiadas en el corazón de la villa medieval

– en el corazón de la villa medieval, espectáculos y talleres para niños

* (lanzaderas gratuitas para facilitar los desplazamientos)

– Den ganzen Tag über finden Aufführungen, Aktivitäten und Umzüge statt.

– Nach Einbruch der Dunkelheit werden die Aufführungen auf drei Bühnen fortgesetzt, die über das ganze Jahr verteilt sind

in jedem der drei Lager des mittelalterlichen Dorfes wird das Licht auf die Stadtmauer zurückkehren, wo eine Ton- und Lichtshow projiziert wird

– Damoiseaux und Damoiselles haben die Qual der Wahl, um in den verschiedenen Gasthäusern und Tavernen zu speisen. Im Herzen des Dorfes befindet sich auch der mittelalterliche Markt.

– In der Stadt den ganzen Tag über: Römisches Museum geöffnet, mittelalterliche Führungen

– im Herzen des mittelalterlichen Dorfes, Aufführungen und Workshops für Kinder

* (kostenlose Pendelbusse, um die Anreise zu erleichtern)

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Pau