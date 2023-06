Règne animal et élément de nature Place Royale Lescar, 1 août 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

A travers ses portraits d’animaux, Nina Beddar souhaite montrer que nous avons des devoirs envers ces êtres sensibles et doués d’intelligence. Le règne animal et la manière dont il est considéré par l’homme est au cœur de ses préoccupations.

Rencontre avec l’artiste mercredi 15 août 2023 de 14h à 18h..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-26 18:00:00.

Place Royale Salle Mika Ilharreguy

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Through her portraits of animals, Nina Beddar aims to show that we have a duty towards these sensitive, intelligent beings. The animal kingdom and the way it is regarded by man is at the heart of her concerns.

Meet the artist on Wednesday August 15, 2023 from 2pm to 6pm.

A través de sus retratos de animales, Nina Beddar quiere demostrar que tenemos un deber para con estos seres sensibles e inteligentes. El reino animal y la forma en que es considerado por el hombre están en el centro de sus preocupaciones.

Encuentro con la artista el miércoles 15 de agosto de 2023 de 14.00 a 18.00 horas.

Mit ihren Tierporträts möchte Nina Beddar zeigen, dass wir Pflichten gegenüber diesen empfindsamen und intelligenten Wesen haben. Das Tierreich und die Art und Weise, wie es vom Menschen betrachtet wird, stehen im Mittelpunkt ihres Interesses.

Treffen mit der Künstlerin am Mittwoch, 15. August 2023, von 14.00 bis 18.00 Uhr.

