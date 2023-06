La pensée calligraphiée Place Royale Lescar, 11 juillet 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Laissez-vous envoûter par une exposition de calligraphie arabe unique en son genre. Plongez dans un univers de couleurs chatoyantes et de motifs délicats où chaque œuvre est une invitation à la réflexion. L’artiste a créé des tableaux somptueux magnifiés par des refrains philosophiques qui suscitent une profonde introspection. Admirez la beauté de l’art et laissez-vous porter par la sagesse insufflée par chaque toile. Cette exposition de calligraphie arabe est un véritable must-see pour les amateurs d’art et les curieux en quête d’inspiration..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-29 18:00:00. EUR.

Place Royale Salle Mika Ilharreguy

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be enchanted by a unique exhibition of Arabic calligraphy. Immerse yourself in a universe of shimmering colors and delicate motifs, where each work is an invitation to reflection. The artist has created sumptuous paintings magnified by philosophical refrains that evoke deep introspection. Admire the beauty of the art and let yourself be carried away by the wisdom instilled in each canvas. This exhibition of Arabic calligraphy is a must-see for art lovers and the curious in search of inspiration.

Déjese hechizar por una exposición única de caligrafía árabe. Sumérjase en un mundo de colores resplandecientes y motivos delicados, donde cada obra es una invitación a la reflexión. El artista ha creado suntuosas pinturas magnificadas por estribillos filosóficos que provocan una profunda introspección. Admire la belleza del arte y déjese llevar por la sabiduría infundida en cada lienzo. Esta exposición de caligrafía árabe es una visita obligada para los amantes del arte y los curiosos en busca de inspiración.

Lassen Sie sich von einer einzigartigen Ausstellung arabischer Kalligraphie verzaubern. Tauchen Sie ein in eine Welt voller schillernder Farben und zarter Muster, in der jedes Werk eine Einladung zur Reflexion darstellt. Die Künstlerin hat prächtige Gemälde geschaffen, die durch philosophische Refrains, die eine tiefe Selbstreflexion hervorrufen, veredelt werden. Bewundern Sie die Schönheit der Kunst und lassen Sie sich von der Weisheit tragen, die jedes Bild einflößt. Diese Ausstellung arabischer Kalligraphie ist ein echtes Muss für Kunstliebhaber und Neugierige auf der Suche nach Inspiration.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Pau