Concert : Requiem de Mozart Place Royale Lescar Lescar Catégories d’Évènement: Lescar

Pyrénées-Atlantiques

Concert : Requiem de Mozart Place Royale, 27 avril 2023, Lescar Lescar. Concert : Requiem de Mozart EUR Cathédrale Notre Dame Place Royale Lescar Pyrénées-Atlantiques Place Royale Cathédrale Notre Dame

2023-04-27 20:00:00 – 2023-04-27

Place Royale Cathédrale Notre Dame

Lescar

Pyrénées-Atlantiques Lescar . EUR 8 31 Direction Fayçal Karoui. Choeur de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, dirigé par Pascale Verdier, avec Armelle Khourdoïan (Soprano), Marion Vergez- Pascal (Alto), Pierre-Antoine Chaumien (Ténor), Niall Anderson (Basse).

Concert exceptionnel, avec en ouverture, une création d’Éric Saint-Marc.

La deuxième partie du concert présente un chef-d’oeuvre absolu, le Requiem de Mozart. Une oeuvre entourée de légendes, qui jouit d’une popularité constante et universelle. (Places prioritaires pour les abonnés de l’OPPB.) Direction Fayçal Karoui. Choeur de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, dirigé par Pascale Verdier, avec Armelle Khourdoïan (Soprano), Marion Vergez- Pascal (Alto), Pierre-Antoine Chaumien (Ténor), Niall Anderson (Basse).

Concert exceptionnel, avec en ouverture, une création d’Éric Saint-Marc.

La deuxième partie du concert présente un chef-d’oeuvre absolu, le Requiem de Mozart. Une oeuvre entourée de légendes, qui jouit d’une popularité constante et universelle. (Places prioritaires pour les abonnés de l’OPPB.) +33 5 59 98 65 90 oppb

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Lescar, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lescar Adresse Lescar Pyrénées-Atlantiques Place Royale Cathédrale Notre Dame Ville Lescar Lescar Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif EUR Lieu Ville Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar

Lescar Lescar Lescar Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lescar lescar/

Concert : Requiem de Mozart Place Royale 2023-04-27 was last modified: by Concert : Requiem de Mozart Place Royale Lescar 27 avril 2023 Cathédrale Notre Dame Place Royale Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar Place Royale Lescar Pyrénées-Atlantiques

Lescar Lescar Pyrénées-Atlantiques