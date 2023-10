Marché de Noël Place Royale Labastide-d’Armagnac, 10 décembre 2023, Labastide-d'Armagnac.

Labastide-d’Armagnac,Landes

Fête, partage, cadeaux et goût des bonnes choses, la place Royale de Labastide d’Armagnac organise l’événement, rendra hommage aux traditions et aux valeurs avec son marché de Noël et ses animations qui raviront petits et grands..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 20:00:00. .

Place Royale

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Place Royale in Labastide d’Armagnac is organizing the event, paying tribute to traditions and values with its Christmas market and entertainment that will delight young and old alike.

La Place Royale de Labastide d’Armagnac organiza el acontecimiento, rindiendo homenaje a las tradiciones y valores con su mercado navideño y animaciones que harán las delicias de grandes y pequeños.

Fest, Teilen, Geschenke und der Geschmack guter Dinge – der Place Royale in Labastide d’Armagnac organisiert das Ereignis, huldigt Traditionen und Werten mit seinem Weihnachtsmarkt und seinen Animationen, die Groß und Klein begeistern werden.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Landes d’Armagnac