Visitez le corps de garde ! Place royale du Peyrou Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier.

Promenez vous sur la place royale du Peyrou et profitez d’une vue panoramique !

Place royale du Peyrou Rue la Blottière, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie La promenade du Peyrou est une esplanade de 4,59 ha située à l’ouest du quartier de l’Écusson dans la ville de Montpellier, en bordure de l’ancienne enceinte « commune-clôture ». Cet ensemble, classé au titre des Monuments historiques, représente une conjonction de cinq œuvres : la promenade et ses terrasses permettant de contempler les Cévennes et les Pyrénées qui a été aménagée en 1689, la porte du Peyrou ou l’Arc de Triomphe avec son pont et ses rampes d’accès, réalisés en 1691, la statue équestre de Louis XIV érigée en 1718, l’aqueduc Saint-Clément et son réservoir construit à partir 1753, le château d’eau dont le projet fut retenu en 1766, les statues enfant et lion d’Injalbert et les grilles des entrées en 1832. Plus tard, en 1927, la construction d’un cadran solaire analemmatique, réalisé à l’initiative du Pr. Pierre Humbert et en 1939, la prise de la photo symbolique du résistant Jean Moulin. D’importants travaux de rénovation ont été effectués depuis les années 1980 pour préserver les lieux.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

