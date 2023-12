Stage de cirque avec Les Cas du Cyrque Place Rousseau Douelle Catégories d’Évènement: Douelle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 09:30:00

fin : 2023-12-27 12:00:00 Le Mercredi 27 décembre

6/9 ans : 9h30 / 12h00

10/14 ans : 14h00 / 16h30

OU

Le Jeudi 28 décembre

6/9 ans : 9h30 / 12h00

10/14 ans : 14h00 / 16h30 Lieu : Salle de la Bourse, place Rousseau à Cahors. Tarifs/demi-journée : 20 € adhérent MJC – 22 € non adhérent. Inscription nécessaire, avant le jeudi 21 décembre, à la MJC 201 rue Clemenceau, Cahors.

05 65 22 62 62 – contact@mjc-cahors.fr

Places limitées..

Place Rousseau Salle de la Bourse

Douelle 46000 Lot Occitanie

