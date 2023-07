Gradignan à vélo Place Roumégoux Gradignan, 19 août 2023, Gradignan.

Avant d’assister au spectacle gratuit de haut vol, proposé dans le cadre de l’été métropolitain, suivez un guide à vélo pour découvrir trésors patrimoniaux et naturels, et immergez-vous dans la culture locale de Gradignan.

Afin de vous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine de Gradignan, nous vous invitons à enfourcher votre vélo pour une balade entre pierre et nature.

Le centre-ville, récemment restauré, a permis de remettre en valeur son patrimoine. Nous ferons un premier arrêt au parc de Laurenzane, son château et sa verrière, parfaite harmonie entre le verre et le fer. Puis, en longeant l’eau Bourde, nous remonterons vers le parc du Moulineau, Mandavit et Cayac, prieuré médiéval typique sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Nous finirons par la poterie, lieu historique qui héberge deux des six derniers « fours-bouteilles » de France.

Infos pratiques

Visite à vélo suivie du spectacle LES HISTOIRES D’A de la Cie Le Liquidambar

Découverte de l’église Saint-Pierre

Château de Laurenzane et sa verrière

Parc du Moulineau et Mandavit

Prieuré de Cayac

Les fours-bouteille de la poterie

