Création d’une oeuvre collective Place Rouget de l’Isle Montélimar, 14 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Création collective d’une sculpture géante en osier, seul ou en famille..

2023-07-14 fin : 2023-07-17 . .

Place Rouget de l’Isle

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Create a giant wicker sculpture, alone or with your family.

Crea una escultura gigante de mimbre juntos, solos o en familia.

Gemeinsames Erstellen einer riesigen Weidenskulptur, allein oder mit der Familie.

Mise à jour le 2023-07-12 par Montélimar Tourisme Agglomération