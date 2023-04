Marché du centre-ville d’Aubervilliers Place Rosa Parks, 1 janvier 2023, Aubervilliers.

Venez faire vos emplettes sur le marché du centre-ville..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Rosa Parks

Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France



Come and do your shopping in the center of the market.

De comprar por el mercado del centro.

Kaufen Sie auf dem Markt im Stadtzentrum ein.

