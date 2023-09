Réouverture de l’espace de vie sociale de Levet « A la page » Place Roland de Vaux Levet, 30 septembre 2023, Levet.

Levet,Cher

L’EVS reprend ses activités, et pour cette reprise, vous propose de partager une après-midi sous le signe de la convivialité! Atelier graffitis sur le mur de l’espace pour tous les volontaires, tournoi de belote et de jeux vidéos, atelier couture avec créations de tote-bags, stand de crêpes….

Samedi 2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 . EUR.

Place Roland de Vaux

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



The EVS is back in action, and for the occasion we’re inviting you to share an afternoon of conviviality! Graffiti workshop on the space’s wall for all volunteers, belote and video game tournament, sewing workshop with tote-bag creations, pancake stand…

El SVE vuelve a la acción, ¡y nos espera una tarde llena de diversión! Habrá un taller de graffiti en la pared del espacio para todos los voluntarios, un torneo de belote y videojuegos, un taller de costura con creaciones de tote-bags y un puesto de tortitas…

Die EVS nimmt ihre Aktivitäten wieder auf und schlägt Ihnen vor, einen Nachmittag im Zeichen der Geselligkeit zu verbringen! Graffiti-Workshop an der Wand des Raums für alle Freiwilligen, Belote-Turnier und Videospiele, Nähworkshop mit der Kreation von Tote-Bags, Crêpes-Stand…

Mise à jour le 2023-09-14 par OT LIGNIERES