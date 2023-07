ANOUCH PAR ANDRÉ MANOUKIAN – MUSIQUE DU MONDE Place Rohan Ancenis-Saint-Géréon, 30 novembre 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

A partir de 9 ans. Helen K. retrace l’histoire à la fois singulière et fascinante d’Helen Keller, cette célèbre petite fille américaine qui devint à la suite d’une maladie subitement aveugle et sourde à l’âge de 18 mois..

2023-11-30

Place Rohan Théâtre Quartier Libre

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Ages 9 and up. Helen K. tells the unique and fascinating story of Helen Keller, the famous American little girl who, as a result of an illness, suddenly became blind and deaf at the age of 18 months.

A partir de los 9 años. Helen K. cuenta la singular y fascinante historia de Helen Keller, la famosa niña estadounidense que, a consecuencia de una enfermedad, quedó repentinamente ciega y sorda a los 18 meses de edad.

Ab 9 Jahren. Helen K. erzählt die einzigartige und faszinierende Geschichte von Helen Keller, einem berühmten amerikanischen Mädchen, das aufgrund einer Krankheit im Alter von 18 Monaten plötzlich blind und taub wurde.

