VIA INJABULO – DANSE Place Rohan Ancenis-Saint-Géréon, 14 octobre 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Via Katlehong – Amala Dianor / Marco da Silva Ferreira. A partir de 10 ans. Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira, nouvelles figures d’une danse européenne qui réinvente le hip-hop, signent deux pièces pour Via Katlehong, compagnie iconique d’Afrique du Sud, née dans un township de Johannesburg..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Place Rohan Théâtre Quartier Libre

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Via Katlehong – Amala Dianor / Marco da Silva Ferreira. From age 10. Amala Dianor and Marco da Silva Ferreira, new figures on the European dance scene reinventing hip-hop, have signed two pieces for Via Katlehong, the iconic South African company born in a Johannesburg township.

Vía Katlehong – Amala Dianor / Marco da Silva Ferreira. Desde los 10 años. Amala Dianor y Marco da Silva Ferreira, nuevas figuras de la danza europea que reinventan el hip-hop, han creado dos piezas para Via Katlehong, una emblemática compañía sudafricana nacida en un township de Johannesburgo.

Via Katlehong – Amala Dianor / Marco da Silva Ferreira. Ab 10 Jahren. Amala Dianor und Marco da Silva Ferreira, die neuen Figuren des europäischen Tanzes, die den Hip-Hop neu erfinden, schreiben zwei Stücke für Via Katlehong, eine ikonische südafrikanische Kompanie, die in einem Township in Johannesburg entstanden ist.

