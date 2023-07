Blangy en fête ! Place Roger Thiebault Blangy-sur-Bresle, 9 septembre 2023, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle,Seine-Maritime

Fête foraine tout au long du week-end !

Samedi :

– Dès 7h00 – Braderie en centre-ville – Emplacement gratuit (Uniquement commerçants Blangeois et particuliers) Réservation obligatoire auprès de la mairie

Restauration et buvette sur place -> Sur réservation avant le 2 sept. en mairie

Soirée animée – Place Roger Thiebault

Infos : 02 35 93 50 05

Sous réserve de modification par les organisateurs.

2023-09-09 07:00:00 fin : 2023-09-09 23:00:00. .

Place Roger Thiebault

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



Funfair all weekend long!

Saturday :

– From 7.00 a.m. – Braderie in the town center – Free pitches (Blange traders and private individuals only) Reservations required at the town hall

Catering and refreshments on site -> Please reserve before Sept. 2 at the Town Hall

Evening entertainment – Place Roger Thiebault

Information : 02 35 93 50 05

Subject to modification by the organizers

Parque de atracciones todo el fin de semana

Sábado :

– A partir de las 7.00 h – Braderie en el centro de la ciudad – Parcelas libres (sólo comerciantes de Blange y particulares) Es necesario reservar en el Ayuntamiento

Catering y refrescos in situ -> Se ruega reservar antes del 2 de septiembre en el Ayuntamiento

Animación nocturna – Place Roger Thiebault

Información: 02 35 93 50 05

Sujeto a cambios por parte de los organizadores

Kirmes das ganze Wochenende über!

Samstag :

– Ab 7.00 Uhr – Braderie im Stadtzentrum – Kostenlose Standplätze (Nur Händler aus Blangeois und Privatpersonen) Reservierung beim Rathaus erforderlich!

Essen und Trinken vor Ort -> Reservierung vor dem 2. Sept. im Rathaus erforderlich

Abendliche Unterhaltung – Place Roger Thiebault

Infos: 02 35 93 50 05

Änderungen durch die Organisatoren vorbehalten

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche