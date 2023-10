Marché de Noël Place Roger Salengro Lignières, 10 décembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Un marché de Noël au plus proche de l’artisanat, de la convivialité dans le joli cadre emblématique de Lignières, la Halle….

Dimanche 2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Place Roger Salengro

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



A Christmas market as close as possible to craftsmanship, conviviality in the beautiful emblematic setting of Lignières, the Halle…

Un mercado navideño lo más cercano posible a la artesanía y la convivencia en el bonito y emblemático marco de Lignières, la Halle…

Ein Weihnachtsmarkt, der dem Kunsthandwerk am nächsten kommt, Geselligkeit in der hübschen und emblematischen Umgebung von Lignières, der Halle…

Mise à jour le 2023-10-27 par OT LIGNIERES