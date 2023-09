Octobre Rose: marche contre le cancer du sein Place Roger Salengro Lignières, 15 octobre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Dans le cadre d’Octobre Rose, partez pour une marche de 5 ou 10 kms au choix, pour lutter contre le cancer du sein. Les bénéfices seront reversés à l’association Flamme en Rose Berry. Pré-inscriptions possibles par téléphone..

Dimanche 2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 . 5 EUR.

Place Roger Salengro

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



As part of Pink October, set off on a 5 or 10 km walk of your choice, in the fight against breast cancer. Profits will be donated to the Flamme en Rose Berry association. Pre-registration by telephone.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, emprenda una marcha de 5 km o 10 km a su elección, en la lucha contra el cáncer de mama. Los beneficios se donarán a la asociación Flamme en Rose Berry. Puede preinscribirse por teléfono.

Im Rahmen des Rosa Oktobers können Sie an einem 5 oder 10 km langen Spaziergang teilnehmen, um gegen Brustkrebs zu kämpfen. Die Einnahmen gehen an den Verein Flamme en Rose Berry. Voranmeldungen sind telefonisch möglich.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT LIGNIERES