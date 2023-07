Grande soirée festive et dansante à Isle Place Robert Laucournet Isle, 28 juillet 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

Bal swing avec initiation de 19H30 à 20H30.

Restauration avec la poissonnerie Julien Maury et buvette proposée par l’association « Les Amis des Fleurs ».

Renseignements auprès de la mairie d’Isle (05.55.01.56.15)..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 00:00:00. .

Place Robert Laucournet

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Swing ball with initiation from 7:30 pm to 8:30 pm.

Catering by the Julien Maury fishmonger’s and refreshments by the « Les Amis des Fleurs » association.

Information from Isle town hall (05.55.01.56.15).

Baile swing con iniciación de 19.30 a 20.30 h.

Catering a cargo de la pescadería Julien Maury y refrescos de la asociación « Les Amis des Fleurs ».

Información en el Ayuntamiento de Isle (05.55.01.56.15).

Swing-Ball mit Einführung von 19H30 bis 20H30.

Verpflegung durch die Fischfabrik Julien Maury und Getränke durch den Verein « Les Amis des Fleurs » (Blumenfreunde).

Informationen bei der Gemeindeverwaltung von Isle (05.55.01.56.15).

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Limoges Métropole