Démonstrations de danses traditionnelles Place Robert Laucournet Isle, 22 juillet 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

Le 22 juillet et le 19 août, place Robert Laucournet à Isle,

Démonstrations de danses de divers pays et initiations aux danses simples. Ouvert aux adultes et aux enfants.

Renseignements auprès de Madame Pasquet Jacqueline (05.55.36.14.36)..

Place Robert Laucournet

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



July 22 and August 19, Place Robert Laucournet, Isle,

Demonstrations of dances from various countries and introductions to simple dances. Open to adults and children.

Information from Madame Pasquet Jacqueline (05.55.36.14.36).

22 de julio y 19 de agosto, Place Robert Laucournet, Isle,

Demostraciones de bailes de varios países e iniciación a bailes sencillos. Abierto a adultos y niños.

Información en Madame Pasquet Jacqueline (05.55.36.14.36).

Am 22. Juli und 19. August, Place Robert Laucournet in Isle,

Vorführungen von Tänzen aus verschiedenen Ländern und Einführungen in einfache Tänze. Offen für Erwachsene und Kinder.

Informationen bei Frau Pasquet Jacqueline (05.55.36.14.36).

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Limoges Métropole