Marché hebdomadaire Place Robert Drouin Le Pin-la-Garenne, 4 août 2023, Le Pin-la-Garenne.

Le Pin-la-Garenne,Orne

Marché organisé par la mairie du Pin-la-Garenne, tous les vendredis de 8h30 jusqu’à 12h, place Robert Drouin, à côté de l’Eglise.

Jean-Louis, maraîcher, sera présent avec ses légumes du jardin. Venez nombreux lui rendre visite..

Vendredi 2023-08-04 08:30:00 fin : 2023-12-30 12:00:00. .

Place Robert Drouin à côté de l’Eglise

Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie



Market organized by the Mairie du Pin-la-Garenne, every Friday from 8.30am to 12pm, Place Robert Drouin, next to the church.

Market gardener Jean-Louis will be on hand with vegetables from his garden. Come and visit him.

Mercado organizado por el ayuntamiento de Le Pin-la-Garenne, todos los viernes de 8h30 a 12h00, plaza Robert Drouin, junto a la iglesia.

El hortelano Jean-Louis estará presente con las verduras de su huerto. Esperamos su visita.

Markt, organisiert von der Gemeindeverwaltung von Le Pin-la-Garenne, jeden Freitag von 8:30 bis 12 Uhr, Place Robert Drouin, neben der Kirche.

Der Gemüsebauer Jean-Louis wird mit seinem Gartengemüse vertreten sein. Besuchen Sie ihn zahlreich.

