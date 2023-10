La foire aux délices Place Robert Darniche Monségur, 10 décembre 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Foire traditionnelle annuelle au cœur de la bastide. Un florilège de produits gourmands locaux et régionaux vous seront proposés à la dégustation et à la vente..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Traditional annual fair in the heart of the bastide. An array of local and regional gourmet products for tasting and sale.

Tradicional feria anual en el corazón de la bastida. Podrá degustar y comprar toda una serie de productos gastronómicos locales y regionales.

Jährlicher traditioneller Markt im Herzen der Bastide. Eine Fülle von lokalen und regionalen Feinschmeckerprodukten wird Ihnen zur Verkostung und zum Verkauf angeboten.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT de l’Entre-deux-Mers