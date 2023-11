Vide-grenier vide ta chambre Place Robert Darniche Monségur, 3 décembre 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Vide-grenier et vide ta chambre sous la halle, sous les arcades et dans les rues de la bastide..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Vide-grenier and empty your room in the covered market, under the arcades and in the streets of the bastide.

Vide-grenier y vacía tu habitación en la sala del mercado, bajo los soportales y en las calles de la bastida.

Flohmarkt und leere dein Zimmer in der Markthalle, unter den Arkaden und in den Straßen der Bastide.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT de l’Entre-deux-Mers