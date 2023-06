Soirée Discotek Place Robert Darniche Monségur, 17 juin 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Profitez d’une soirée ambiance de Folie par DJ Flo.

Que des tubes ! Disco, 80,90,2000 jusqu’à aujourd’hui !

Rendez- vous au foyer municipal de Monségur.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a wild evening with DJ Flo.

All the hits! Disco, 80s, 90s, 2000s and beyond!

Rendezvous at the Monségur town hall

Disfruta de una noche salvaje con DJ Flo.

¡Nada más que éxitos! ¡Disco, 80,90,2000 hasta hoy!

Cita en el vestíbulo municipal de Monségur

Genießen Sie einen Abend mit DJ Flo und einer tollen Stimmung.

Nur die besten Hits! Disco, 80,90,2000 bis heute!

Treffpunkt im Gemeindehaus von Monségur

Mise à jour le 2023-06-08 par OT de l’Entre-deux-Mers