Vis ton Vin ! Week-end des vins vivants à Monségur Place Robert Darniche Monségur, dimanche 16 avril 2023.

Monségur Gironde

Début : 2023-04-16 09:00:00

fin : 2023-04-16 17:00:00

Durant deux jours, la bastide de Monségur en Entre-deux-Mers fête les vins vivants.

Plus d’une trentaine de viticulteurs venus du Sud-Ouest et d’autres régions de France seront réunis sur ces deux jours. Engagés pour des produits plus naturels, ils feront déguster leurs crus, et partageront leur histoire et leur passion sous la grande halle au centre du village.

Animations, conférences, restauration, salon, dégustation, performances artistiques seront au rendez-vous !

Le week-end des vins est organisé par une équipe de passionnés de vin d’auteur, de vin engagé, et il est porté par l’association Tourisme en Monségurais.

.

Place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



