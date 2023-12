Marché hebdomadaire du vendredi à Monségur Place Robert Darniche Monségur, 7 juillet 2023, Monségur.

Monségur Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-07 08:00:00

fin : 2023-07-07 13:00:00

Chaque vendredi se tient le marché hebdomadaire de Monségur. Riche de ses produits de proximité, de ses marchands attentifs à votre satisfaction, venez humer les parfums d’ici et de là, venez entendre l’accent chantant sous les embans ! Que du plaisir !.

Place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



