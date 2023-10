45 minutes chrono : Place de la République Place Richebé Lille, 15 juin 2023, Lille.

45 minutes chrono : Place de la République Jeudi 15 juin, 12h30 Place Richebé 7/6€ – gratuit pour les moins de 6 ans

La ville de Lille connaît un agrandissement sans précédent en 1858, grâce à l’intégration de communes voisines. Les fortifications,repoussées vers le sud, laissent le champ libre à de nouveaux boulevards plantés, rues et places, comme la place de la République et ses abords, qui se parent de statues, grands bâtiments publics et maisons bourgeoises.

Place Richebé Place Richebé Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T12:30:00+02:00 – 2023-06-15T13:15:00+02:00

Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille