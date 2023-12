Loin de Garbo | Théâtre musical Place Richard Feuillet Ondres, 16 février 2024, Ondres.

Ondres Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 21:00:00

fin : 2024-02-16 22:00:00

Loin de Garbo raconte l’exil et la vie d’un jeune couple fuyant la montée de la dictature. On suit leurs péripéties et la transformation de leur quotidien au fil du temps, au fil des étapes d’une vie entière, entre un petit coin d’Europe de l’Est et un supposé Eldorado, où tout reste à découvrir et réinventer…

Ce spectacle enivrant vous transporte avec l’imaginaire des chants d’Europe de l’Est, des airs tziganes et des sonorités du jazz : violon, saxophone, clarinette, batterie, contrebasse. Un conte intemporel, émouvant et endiablé comme une une porte d’entrée sur l’actualité, un regard tendre sur la transmission et sur la nostalgie du pays. Que mettriez-vous dans votre valise si vous deviez partir maintenant ?

Spectacle dès 5 ans. Durée : 1h.

Pré-vente en ligne ou au guichet de l’office (à l’unité ou en pass 4, 6, 8 spectacles)..

Loin de Garbo raconte l’exil et la vie d’un jeune couple fuyant la montée de la dictature. On suit leurs péripéties et la transformation de leur quotidien au fil du temps, au fil des étapes d’une vie entière, entre un petit coin d’Europe de l’Est et un supposé Eldorado, où tout reste à découvrir et réinventer…

Ce spectacle enivrant vous transporte avec l’imaginaire des chants d’Europe de l’Est, des airs tziganes et des sonorités du jazz : violon, saxophone, clarinette, batterie, contrebasse. Un conte intemporel, émouvant et endiablé comme une une porte d’entrée sur l’actualité, un regard tendre sur la transmission et sur la nostalgie du pays. Que mettriez-vous dans votre valise si vous deviez partir maintenant ?

Spectacle dès 5 ans. Durée : 1h.

Pré-vente en ligne ou au guichet de l’office (à l’unité ou en pass 4, 6, 8 spectacles).

Loin de Garbo raconte l’exil et la vie d’un jeune couple fuyant la montée de la dictature. On suit leurs péripéties et la transformation de leur quotidien au fil du temps, au fil des étapes d’une vie entière, entre un petit coin d’Europe de l’Est et un supposé Eldorado, où tout reste à découvrir et réinventer…

Ce spectacle enivrant vous transporte avec l’imaginaire des chants d’Europe de l’Est, des airs tziganes et des sonorités du jazz : violon, saxophone, clarinette, batterie, contrebasse. Un conte intemporel, émouvant et endiablé comme une une porte d’entrée sur l’actualité, un regard tendre sur la transmission et sur la nostalgie du pays. Que mettriez-vous dans votre valise si vous deviez partir maintenant ?

Spectacle dès 5 ans. Durée : 1h.

Pré-vente en ligne ou au guichet de l’office (à l’unité ou en pass 4, 6, 8 spectacles).

EUR.

Place Richard Feuillet Salle Capranie

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Seignanx