Village Parents – mardi 16 septembre Place Riboulet Paris Catégorie d’Évènement: Paris Village Parents – mardi 16 septembre Place Riboulet Paris, 16 septembre 2023, Paris. Village Parents – mardi 16 septembre Samedi 16 septembre, 14h30 Place Riboulet Entrée libre VILLAGE PARENTS

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 14H30-18H30

Place Riboulet – Rue Augustin Mouchot -Rue Madeline Bres Voir le programme de la journée Place Riboulet Place Riboulet 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/parentalite13/events/village-parents-samedi-16-septembre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 village parentalité EDL 13 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Place Riboulet Adresse Place Riboulet 75013 Paris Ville Paris Age max 99 Lieu Ville Place Riboulet Paris

Place Riboulet Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/