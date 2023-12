Marché du Bourg Place René Soubelet Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne Marché du Bourg Place René Soubelet Urrugne, 6 janvier 2024, Urrugne. Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 08:00:00

fin : 2024-01-06 13:00:00 Produits régionaux. Vente de gâteaux des rois par les associations d’Urrugne..

Produits régionaux. Vente de gâteaux des rois par les associations d’Urrugne.

Produits régionaux. Vente de gâteaux des rois par les associations d’Urrugne. .

Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Autres Code postal 64122 Lieu Place René Soubelet Adresse Place René Soubelet Ville Urrugne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Place René Soubelet Urrugne Latitude 43.3623294 Longitude -1.699512 latitude longitude 43.3623294;-1.699512

Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urrugne/