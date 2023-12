Exposition de Pixel Art Place René Soubelet Urrugne, 15 décembre 2023, Urrugne.

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15

fin : 2024-01-15

Exposition de Pixel Art Par Julien Nonnon.

Du même artiste : projection lumineuse sur la façade de l’église et du fronton..

EUR.

Place René Soubelet Salle Posta

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme Pays Basque